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عناوين الصحف ليوم الأثنين 20 حزيران 2022

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الأخبار: وثائق إسرائيلية عن صبرا وشاتيلا: خطّطنا للقضاء على كل شيء!

ميقاتي ينتظر جنبلاط وجعجع... والتيار لن يسمي

النواب السنّة إلى بعبدا بالمفرّق

... ونواف سلام طار!

 

 

 


الديار: ميقاتي مُكلّفاً هذا الأسبوع والتأليف رهينة تراجع باسيل عن شروطه؟
قرار سياسي بوقف دعم الإستيراد ومرحلة الفوضى الإقتصادية بدأت
البنك الدولي... لا تمويل قبل الإصلاحات والكهرباء في خبر كان

 

 

 


النهار: ارتباك نيابي نادر يسابق خميس التكليف

 

 

 

 

نداء الوطن: الترسيم: إسرائيل ترفع منسوب "التحدّي" وتسرّع وتيرة "الحفر"
كباش "المعايير" يستأثر بالتكليف: "أي حكومة نريد"؟

 

 

 


الجمهورية: تكليف على حد المواجهة

خميس التكليف وإاعادة تشكيل لبنان

 

 

 

اللواء: تيّار عون يتقاطع مع المعارضة باستبعاد ميقاتي!
4 مرشحين لرئاسة الحكومة... وتنافس أزمات بين الخبز والمحروقات

 

 

 

 

البناء: ماكرون بطة عرجاء وعليه البحث عن تحالفات قد تُجبره على خسارة رئاسة الحكومة / تنسيق أميركيّ سعوديّ لإعادة تسويق اسم نواف سلام… الـ 13 وافقوا وجنبلاط متردّد / هل يتوحّد التيار و8 آذار على اسم دياب بسبب تفوّق سلام على ميقاتي وتحفّظ التيار عليه؟

 

 

 

 

?l'orient le jour: Qui veut la peau du plan de Saadé Chami 

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