عناوين الصحف ليوم الأثنين 20 حزيران 2022

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الأخبار: وثائق إسرائيلية عن صبرا وشاتيلا: خطّطنا للقضاء على كل شيء!

ميقاتي ينتظر جنبلاط وجعجع... والتيار لن يسمي



النواب السنّة إلى بعبدا بالمفرّق



... ونواف سلام طار!



الديار: ميقاتي مُكلّفاً هذا الأسبوع والتأليف رهينة تراجع باسيل عن شروطه؟

قرار سياسي بوقف دعم الإستيراد ومرحلة الفوضى الإقتصادية بدأت

البنك الدولي... لا تمويل قبل الإصلاحات والكهرباء في خبر كان



النهار: ارتباك نيابي نادر يسابق خميس التكليف

نداء الوطن: الترسيم: إسرائيل ترفع منسوب "التحدّي" وتسرّع وتيرة "الحفر"

كباش "المعايير" يستأثر بالتكليف: "أي حكومة نريد"؟



الجمهورية: تكليف على حد المواجهة

خميس التكليف وإاعادة تشكيل لبنان

اللواء: تيّار عون يتقاطع مع المعارضة باستبعاد ميقاتي!

4 مرشحين لرئاسة الحكومة... وتنافس أزمات بين الخبز والمحروقات

البناء: ماكرون بطة عرجاء وعليه البحث عن تحالفات قد تُجبره على خسارة رئاسة الحكومة / تنسيق أميركيّ سعوديّ لإعادة تسويق اسم نواف سلام… الـ 13 وافقوا وجنبلاط متردّد / هل يتوحّد التيار و8 آذار على اسم دياب بسبب تفوّق سلام على ميقاتي وتحفّظ التيار عليه؟

?l'orient le jour: Qui veut la peau du plan de Saadé Chami