عناوين الصحف ليوم الأثنين 20 حزيران 2022

الأخبار: وثائق إسرائيلية عن صبرا وشاتيلا: خطّطنا للقضاء على كل شيء!
ميقاتي ينتظر جنبلاط وجعجع... والتيار لن يسمي
النواب السنّة إلى بعبدا بالمفرّق
... ونواف سلام طار!
الديار: ميقاتي مُكلّفاً هذا الأسبوع والتأليف رهينة تراجع باسيل عن شروطه؟
قرار سياسي بوقف دعم الإستيراد ومرحلة الفوضى الإقتصادية بدأت
البنك الدولي... لا تمويل قبل الإصلاحات والكهرباء في خبر كان
النهار: ارتباك نيابي نادر يسابق خميس التكليف
نداء الوطن: الترسيم: إسرائيل ترفع منسوب "التحدّي" وتسرّع وتيرة "الحفر"
كباش "المعايير" يستأثر بالتكليف: "أي حكومة نريد"؟
الجمهورية: تكليف على حد المواجهة
خميس التكليف وإاعادة تشكيل لبنان
اللواء: تيّار عون يتقاطع مع المعارضة باستبعاد ميقاتي!
4 مرشحين لرئاسة الحكومة... وتنافس أزمات بين الخبز والمحروقات
البناء: ماكرون بطة عرجاء وعليه البحث عن تحالفات قد تُجبره على خسارة رئاسة الحكومة / تنسيق أميركيّ سعوديّ لإعادة تسويق اسم نواف سلام… الـ 13 وافقوا وجنبلاط متردّد / هل يتوحّد التيار و8 آذار على اسم دياب بسبب تفوّق سلام على ميقاتي وتحفّظ التيار عليه؟
?l'orient le jour: Qui veut la peau du plan de Saadé Chami