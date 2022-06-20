نداء الوطن: ميقاتي لا يزال الأوفر حظاً في كفة ترشيحات "الثنائي الشيعي"؟

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

نقلت مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات الجارية بين "حزب الله" وحلفائه أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لا يزال الأوفر حظاً في كفة ترشيحات "الثنائي الشيعي".

وفي المقابل، كشفت المعلومات المستقاة من أجواء القوى الحزبية والتغييرية المعارضة عن "مساع واتصالات حثيثة لبلورة تقاطعات نيابية في ما بينها حول سلة الأسماء المطروحة لمهمة تشكيل الحكومة العتيدة، متوقعةً أن تشهد الساعات المقبلة تزخيماً للمشاورات انطلاقاً من الحاجة الوطنية الملحّة لتوحيد الرؤية المشتركة بين كتل ونواب المعارضة حيال "المعايير" المنشودة للمرحلة المقبلة، سواءً في شخص الرئيس المكلف أو في شكل الحكومة المنوي تأليفها وطبيعة تركيبتها الوزارية.