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الديار: توقع ان تكون مداخيل المغتربين تتجاوز الـ ٥ مليارات دولار هذه السنة

20
JUNE
2022
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بعض ما جاء في مقال جوزف فرح في الديار:

اذا كان الجميع يتأهب لاستقبال المليون ونصف المليون زائر من مختلف دول العالم اكثريتهم من اللبنانيين المغتربين التواقين لزيارة بلد الاباء والاجداد بعد غياب بسبب تداعيات جائحة كورونا واذا كان المعنيون بالقطاع السياحي وخصوصا وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار قد باشروا في استقبال هؤلاء من مطار رفيق الحريري الدولي بشعارات رنانة مثل "اهلا بالهطلة"التي تستقبل الزائرين وبحسن الضيافة مصممين على تأكيد القول المأثور "نيال من له مرقد عنزة في لبنان".

 

رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم عباس فواز يتوقع ان يقبل المغتربون على المجىء الى لبنان وان تكون مصروفاتهم ستتجاوز الخمسة مليارات دولار .


وقال فواز في حديثه للديار :اننا نعول على كل الجاليات اللبنانية في دول الاغتراب لبث الروح في الاقتصاد الوطني ،هناك حجوزات في شركات الطيران تؤكد على مجيء اكثر من مليون ونصف المليون زائر وقد بدأ البعض منهم في الوصول الى لبنان ونحن توقعاتنا اكثر من هذا العدد ومصاريفهم ستتجاوز الخمسة مليارات دولار هذه السنة وهذه الصيفية ستكون مميزة .

الديار
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