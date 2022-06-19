اتحاد نقابات العمال: لاعلان العصيان المدني الشامل ولا تغيير الا في الشارع

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أعلن رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين (FENASOL) النقابي كاسترو عبد الله، تأييده دعوة اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي الى توحيد الصفوف في وجه السلطة وحكومتها والى اعلان العصيان المدني الشامل.



وقال في بيان: "نحن في الاتحاد الوطني نشد على اياديكم بدعوتكم ونعلن وقوفنا الى جانبكم والى جانب كل القطاعات والفئات الشعبية والنقابية والعمالية والتعليمية والمهنية والروابط والنقابات في القطاع العام بالدعوة الى العصيان المدني الشامل على امتداد الوطن".



وأكد أنه "لا تغيير الا في الشارع، ولا اسقاط لهذه المنظومة الفاسدة الا بإعلان العصيان المدني"، داعيا القطاع العام بكل اداراته الرسمية الى "ملاقاتنا في منتصف الطريق لاعلان العصيان المدني الذي بات الخيار الاوحد امام شعبنا في مواجهتنا المطلبية المفتوحة مع حكومة صندوق النقد الدولي".