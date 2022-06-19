مولوي يعطي تعليمات بتوقيف سيارات النقل والدراجات المخالفة في هذه المنطقة

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أعطى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، استجابة للشكاوى الواردة الى الوزارة وبعد تزايد عدد المخالفات، تعليماته الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتكليف شرطة بيروت بالبدء اعتبارا من صباح غد، بحملة لتوقيف جميع السيارات التي تقوم بالنقل العام بواسطة لوحات خصوصية أو عمومية مزورة، وتوقيف الدراجات النارية المخالفة لقانون السير وإجراء المقتضى القانوني بحقها في مدينة بيروت.



من ناحية أخرى، وتلبية لشكاوى المواطنين في طرابلس من عدم التزام أصحاب المولدات في المدينة التسعيرة الرسمية وتركيب العدادات، أعطى مولوي تعليماته الى محافظ الشمال والقطعات الإقليمية في طرابلس، اعتبارا من صباح غد لإجراء الكشف على المولدات والمقتضى القانوني لأصحابها في حال عدم التزام التسعيرة الرسمية وتركيب العدادات، بعد أن تم إنذارهم بذلك خلال الأسبوع الفائت.



وسيتابع مولوي شخصيا الإجراءات المتخذة غدا، على أن تستكمل تباعا في كل المناطق.