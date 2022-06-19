بعلبك تغرق بالعتمة منذ 6 أيام

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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في بعلبك، أن المدينة ومنطقتها تعاني لليوم السادس على التوالي من انقطاع التيار الكهربائي، مما أدى إلى أزمة انقطاع الكهرباء والمياه عن الأحياء السكنية، وتعذر سحب مياه الشفة من الآبار المنزلية، وتلف المواد الغذائية والأدوية المحفوظة في البرادات والثلاجات.

وناشد تجار مدينة بعلبك المعنيين في مؤسسة كهرباء لبنان "اعتماد العدالة في توزيع التيار الكهربائي بين المناطق كافة، وعدم التعاطي مع بعلبك على أبواب موسم السياحة والمهرجانات الدولية، وكأنها خارج لبنان، وهي التي ينبغي أن تكون أيقونة المصايف والمدن الأثرية والسياحة، فلطالما كانت مواقعها الأثرية العالمية، مقصد السياح الأوروبيين والأجانب الذين يزورون لبنان".