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‏ العبسي ومطارنة السينودوس: نعقد السينودس هذا العام لنوصل أصوات أبنائنا المشرقيين إلى العالم بأسره انطلاقا من روما

19
JUNE
2022
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تتواصل تحضيرات بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي ومطارنة الطائفة في المقر البطريركي في روما لزيارة قداسة البابا فرنسيس صباح غد الاثنين حيث سيلقي العبسي كلمة امامه يعلمه فيها بافتتاح اعمال السينودوس العامّ والمواضيع التي سيعالجها السينودس تمهيدا لعقد الجلسة الافتتاحية عند الساعة الرابعة في المقرّ البطريركي في روما سانتا ماريا ان كوزمادين.
وفي هذا السياق يوضح رئيس المقر البطريركي في روما الاب شحادة عبود الذي اعد كل الترتيبات أن العادة قد درجت ان يعقد السينودس السنوي في لبنان بحضور مطارنة الطائفة حول العالم لبحث جدول اعمال يعدّه غبطة البطريرك بالتشاور مع المطارنة المشاركين، ويتم انتخاب مطارنة جدد للطائفة حيث تدعو الحاجة .
غير ان السينودس يرتدي هذه السنة طابعا خاصا فبناء على رغبة السيّد البطريرك يوسف وموافقة السادة المطارنة ينعقد السينودس السنوي استثنائيًا في روما لكي يتمكّن آباء السينودس من أن يوصلوا أصوات أبنائهم الذين يمرّون في أزمات حرجة في الشرق إلى العالم بأسره انطلاقًا من روما التي لها رمزيّة وثقل معنوي في العالم بأسره ولكي يظهروا أيضًا طبيعة الكنيسة الجامعة والمتعاضدة.
يوضح الاب عبود ان المقر البطريركي في روما يعود الى تاريخ تأسيس الطائفة بالرغم من ان المقر التاريخي يعود الى القرن السابع ما يجعل منه قبلة للحجاج المسيحيين الذي يودون التعرف الى تاريخ الكنيسة في روما.

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