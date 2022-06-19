living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تجمع موزعي الطحين في الجنوب: إما رفع الدعم الكامل عن القمح او الدعم الكامل له

19
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 عقد تجمع موزعي مادة الطحين في الجنوب إجتماعا في بلدة الدوير في منزل عضو التجمع علي رمال الذي قال: "دخلنا اسبوعنا الثالث ونحن متوقفون عن العمل بسبب توقف المطاحن التي نتعامل معها عن تزويدنا بالطحين، لعدم وجود القمح مرفوع الدعم"، لافتا الى ان "الطحين الموجود في السوق مقسوم الى قسمين: قسم مدعوم مخصص للخبز العربي يباع في السوق السوداء وتم تهريبه من بعض المطاحن والأفران، وقسم آخر فاسد تم تخزينه منذ أكثر من خمسة أشهر، ربما كان هناك نية لتهريبه ثم تم ادخاله الى السوق اللبنانية أو كان هناك من ينتظر لحظة رفع الدعم للاستفادة منه"، مطالبا الاجهزة الأمنية ب "أخذ دورها وتوقيف التجار الذين يسوقونه حفاظا على سلامة الغذاء".


وتابع: "يبدو من كثافة وجود مادة الطحين في السوق السوداء وعمليات بيع اونلاين لها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن أرقام وزارة الإقتصاد صحيحة بالنسبة للقمح ولكن يبدو أيضا أن هذا القمح ذهب في غير محله، وهذا ما كنا حذرنا منه عند اتخاذ قرار رفع الدعم الجزئي بأن القمح المدعوم سيتحول الى ملف فساد".

وتوجه الى وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام: "بكل محبة وتقدير لجهودك يا معالي الوزير لتأمين القمح المدعوم، الحل لهذه الهستيريا والفوضى في سوق الطحين هو قرار واحد إما رفع الدعم الكامل عن القمح او الدعم الكامل له وغير ذلك لا يمكن تطبيقه في هذا البلد المنهار، وفي ظل عجز الدولة عن التشدد في الرقابة والمتابعة. وسنبقى في هذه الدوامة العبثية وتبادل الاتهامات التي لن توصل إلا الى تعب إضافي للمواطن في الحصول على لقمة عيشه، وخصوصا أن ربطة الخبز وصلت الى أرقام عالية في السوق السوداء"، مناشدا وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن الإسراع في إصدار نتيجة الفحوص لبعض البواخر المتوقفة، "لكي نعود الى العمل ونوزع الطحين السليم والصالح للغذاء والاستهلاك".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout