living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

العهد القوي وصعاليك آخر زمن (بقلم حبيب البستاني)

19
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بقلم حبيب البستاني -

منذ تبؤ العماد عون رئاسة الجمهورية والحملات مستمرة عليه وعلى عهده وذلك بمناسبة وحتى بدون مناسبة، فالبعض بات لا يعجبهم العجب ولا الصيام في رجب، وكأنهم ينفذون أجندة أو لعلها اجندات خارجية الهدف منها ليس فقط إظهار العهد بمظهر الضعيف بل ذهبت إلى حد محاولة النيل من الدولة وحتى من الوطن، وكاني بهذا البعض يعيش ليس فقط زمن الوصاية السورية بل زمن الاحتلال العثماني للبنان وللشرق، وهم إنما درجوا وفي لا وعيهم على مهاجمة الدولة اللبنانية والحكم اللبناني معتقدين أنها الدولة العثمانية.

سلسلة مغالطات واكاذيب.
قبل الانتخابات راح الإعلام الرخيص يروج لمقولة ان العهد كونه خاسراً الانتخابات سلفاً، فهو يعمل لتأجيلها وراحوا يرسمون سيناريوهات التاجيل بحرفية ما بعدها حرفية، من قائل ان العهد سيسعى لتفجير الوضع جنوباً مما يدفع العدو إلى الرد فتؤجل الانتخابات، أو أن هنالك مشاكل وتوترات داخلية ستحصل وأننا سنكون في عشية حرب أهلية، إلى ما هنالك من تحليلات يقوم بها بعض نجوم الشاشات من مروجين ومنجمين. ولكنه وكما يقول المثل الدارج "المياه تكذب الغطاس" فحصلت الانتخابات ولم يحدث خلالها ضربة كف واحدة، وهذا يعتبر إنجازاً كبيراً.
وفي الأمس القريب راحوا يفبركون أخباراً مفادها ان الرئيس يؤخر الدعوة للاستشارات الملزمة، بحجة أنه لا يريد حكومة ويفضل الفراغ مما يعني تهميشاً للدور وللموقع السني في البلد، فكان ان دعا فخامته لإجراء الاستشارات ووضع لها موعداً وأنه لا صحة لهذه الشائعات.
واليوم فإن نفس الماكينة المولجة ببث الإشاعات، تروج أن رئيس الحكومة العتيد يتعرض لشروط وضغوطات، حتى أن هذه الماكينة الإعلامية بدأت بالرد على ذلك حتى قبل أن يعلن أحد عن مطالبه، وهكذا وكما في كل مرة بدأ الحكم على النوايا.

زوال الوصاية وفتور الوحي.
إن كل ذلك يحدث وهو إن دل على شيء فهو أن هذا البعض من "الإعلاميين" والسياسيين
قد اعتاد على جزمة الغريب وإملااءاته، وهو قد بات بعد الانسحاب السوري وضعف التأثير الدولي والإقليمي، لا سيما على موقع الرئاسة وشخص الرئيس الذي لم ولا يخضع للإملاءات والضغوط الخارجية، في حالة من الضياع واليتم، فهو قد بات عاجزاً ليس فقط في التأثير على مجريات الأمور إنما ايضاً عن التحليل، كون الوحي قد زال مع الوصي أو الأوصياء وبات من في يده الحل والربط لبناني الهوى والهوية – شاء من شاء وابى من ابى-

إعادة عقارب الساعة إلى الوراء أمر مستحيل
يحلم البعض ومن حقه أن يحلم أننا عشية اجتياح إسرائيلي أو حرب إسرائيلية على لبنان، ولكن حسابات الحقل لن تنطبق على حسابات البيدر، فالترسيم جنوباً الذي يقوده فخامة الرئيس يسير بخطى وتيدة وجادة نحو الأمام ومن دون التخلي عن شبر واحد من الحقوق اللبنانية، وذلك بالرغم من ضجيج الخطوط وكثرة الطوبوغرافيين وكأننا أمام مسابقة رسم للأطفال المعروفة بمسابقة Fabriano .

الرئيس القوي.
لقد هال البعض أن يمارس الرئيس القوي صلاحياته على قلتها والمنصوص عنها في الدستور اللبناني وهو أن يتولى التفاوض في المعاهدات الدولية باسم الدولة والشعب اللبناني، هذا البعض يريد رئيساً ضعيفاً على شكله وشاكلته رئيساً لا يتمتع بالجرأة والحضور والحزم، رئيساً كما اعتادوا عليه من طينة بشير الثالث أبو طحين.
بالأمس كان معظمهم يشكك بوجود الغاز والنفط واليوم هم أنفسهم باتوا غيارى على سيادة لبنان وحرية استخراج نفطه وغازه، بالأمس وقبل تبؤ العماد عون منصب الرئاسة كانو لا يجرؤون على المطالبة باستخراج ثرواتنا الطبيعية، لقد حاول الرئيس شمعون البدء بالتنقيب عن النفط قاثيرت في وجهه ثورة 1958 ومن ثم حاول سليمان فرنجيه وقد أثيرت في وجهه حرب 1975 ، وحده الرئيس عون لم يرضخ أمام ما عرف بثورة 17 تشرين التي كان الهدف الرئيس منها ثني لبنان عن المضي قدماً في التنقيب عن الغاز والنفط.
طبعاً الظروف تغيرت وحدثت الحرب الروسية الأوكرانية مما سيعزز فرص لبنان في استخراج غازه ونفطه، ولكن لولا وجود الرئيس القوي لما كان بالإمكان الحلم بكل ذلك.
لقد دأب البعض على مهاجمة التيار الوطني الحر ورئيسه الوزير جبران باسيل وهذه على ظلامتها ووقاحتها يمكن اعتبارها عملاً سياسياً، أما أن يُهاجم العهد وفخامة الرئيس فتلك مسالة أخلاقية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout