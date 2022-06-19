عناوين الصحف ليوم الأحد 19 حزيران 2022

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النهار: الكتل النيابية تتخبط "بالجملة" عشية أسبوع التكليف

الديار: كباش على الحكومة قبل التكليف... وميقاتي يحتكم للاستشارات بعد رسالة طرابلس

الراعي يدعو لتكليف «صاحب خبرة» : نرفض حكومة تصريف الاعمال والشغور الرئاسي

الاشتراكي لم يحسم مع «القوات»... والسنيورة في مهمة جديدة بعد فشله الانتخابي

الأنباء الكويتية: عون طلب إعطاء «الخارجية» للصهر والطاقة والبيئة للتيار فردّ ميقاتي برفض «بازار» المحاصصة

«شد حبال» بين ميقاتي وباسيل مع تسريب ملفات! والراعي لانتخاب رئيس جديد: لا لحكومة تصريف الأعمال

الشرق الأوسط: الراعي للإسراع بتشكيل الحكومة والتحضير لانتخاب رئيس للجمهورية

قال إن أداء السياسيين يثير اشمئزاز اللبنانيين والعالم



الوطن السورية: الاحتلال التركي يعيد تسخين جبهات الحسكة وميليشياته تخلي مقراتها على تخوم ريف حلب … روسيا تنشر مروحيات عسكرية في مطار «أبو الضهور» للمرة الأولى