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الديار: سيدة شابة من عائلة سياسية عريقة مرشحة لرئاسة الحكومة... وإرباك في صفوف "التغييريين"

19
JUNE
2022
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بعض ما جاء في مقال علي ضاحي في الديار:

تكشف اوساط نيابية، ان الارباك يسود صفوف النواب «التغييريين»، حيث لم يتمكنوا حتى الساعة من الوصول الى تفاهم نهائي حول الكتلة النيابية الموحدة، كما فشلوا في الوصول الى اتفاق حول اسم معين لترشيحه ليكون «منافساً» لميقاتي في استشارات الخميس.

 

وتشير الاوساط الى ان التسريبات حول الاسماء المقترحة، ومن بينهم سيدة شابة من عائلة سياسية عريقة، واسماء اخرى، تُوتّر العلاقة بين «النواب التغييريين» الذين اتفقوا على عدم التسريب، بالاضافة الى «اجتهادات» فردية لا يقبلها الآخرون.

 

وتلفت الاوساط الى ان ما يجري بين «التغييريين» و»المستقلين» والمعارضين و»القوات» وجنبلاط و»الكتائب» وبتنسيق مع السفير السعودي في بيروت، يؤشر الى «طبخة» حكومية لجهة اسم المرشح للتكليف. وكذلك وجود تصور لحكومة يعتقد «التغييرييون» انها يجب ان تكون من اختصاصيين... اليوم!

الديار
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