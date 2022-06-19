الديار: السنيورة: لإسم غير ميقاتي

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الديار:

تقول مصادر سياسية لـ «الديار» ان الرئيس فؤاد السنيورة يتولى بشكل مباشر محاولة التأثير على عدد من النواب السنّة للاتفاق على اسم مرشح غير الرئيس ميقاتي في محاولة لزيادة رصيد مرشح موحد يحظى بتأييد «القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي وعدد من نواب قوى التغيير.

وتضيف ان هناك «حرتقة» واضحة برزت في هذا المجال في الايام القليلة الاخيرة لتخفيض عدد نواب السنّة المؤيدين لميقاتي قدر الامكان. لكن الاجواء التي رصدت حتى الآن تؤشر الى انه يحظى بتأييد عدد وافر من النواب السنة المستقلين يتراوح بين 158 على الأقل رغم كل المحاولات التي جرت حتى الآن لتقليل رصيده السنّي.