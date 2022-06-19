living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الديار: "ميقاتي": علينا ان ننتظر جميعا ما سيقرره النواب

19
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعض ما جاء في مانشيت الديار:

قالت مصادر الرئيس نجيب ميقاتي أمس لـ «الديار» ردا على ما ينقل ويقال حول المستجدات في شأن التكليف «لا كلام لدينا حول هذا الموضوع خارج اطار الاستشارات النيابية، فالمسألة عند مجلس النواب ومن يراه النواب مناسباً لتولي هذه المسؤولية».

 

واوضحت المصادر «ان الرئيس ميقاتي وضع النقاط على الحروف في الكلام الذي قاله في طرابلس، ولا كلام بعد هذا الكلام».

 

ورداً على سؤال حول ما اذا كان التكليف مضمونا للرئيس ميقاتي قالت المصادر: الجواب عند النواب، والمسألة تحسمها الاستشارات النيابية الملزمة. ومرفوض اختزال ارادة النواب مسبقا، وعلينا ان ننتظر جميعا ما سيقرره النواب».

 

ورفضت المصادر الحديث عن الرصيد النيابي للرئيس ميقاتي، وما يجري من اتصالات ومشاورات تمهيدا قبل استشارات بعبدا.

 

والجدير بالذكر ان الرئيس ميقاتي عن استعداده لتولي رئاسة الحكومة الجديدة بقوله «اننا على استعداد للخدمة العامة بقناعات وطنية وشخصية واضحة»، لكنه اضاف «نرفض تحويل موقع رئاسة الحكومة وشخص رئيس الحكومة مادة للتسويات».

 

وقال «مخطىء من يعتقد ان رفع الصوت وافتعال الغبار السياسي والاعلامي في وجهنا يمكنه ان يلزمنا بأن نزيح قيد انملة عن قناعاتنا».

 

وقال مصدر سياسي في هذا الصدد لـ «الديار» ان الرئيس ميقاتي وجه رسالته للجميع وليس لطرف واحد، وانه سبق واكد رفضه لأي شروط مسبقة مقابل التكليف من اي جهة كانت، وهو لن يقبل بأن يخضع للابتزاز في هذا المجال.

 

لكن المصدر اضاف ان الرئيس ميقاتي يرغب كأي رئيس حكومة آخر بأن يحصل على اكبر عدد ممكن من اصوات النواب، لافتا الى ان تركيبة المجلس النيابي الجديد هي تركيبة متشابكة في غياب وجود أغلبية صريحة ودائمة.

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout