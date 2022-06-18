الوزير وليد فياض للـtayyar.org: لهذا السبب انخفضت كمية المياه في سد المسيلحة!

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أكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض للـtayyar.rog أن هناك الكثير من الأعمال لتي يجب استكمالها في سد المسيلحة ونحن قد قلنا هذا الأمر في وقت سابق، خصوصاً حين تمت تعبئة السد خلال موسم الأمطار ٢٠٢١-٢٠٢٢ حيث تمّ جمع المعطيات والقياسات من أجل وضع خطة العمل للمرحلة المقبلة وإتمام التصليحات اللازمة لضمان درجة عزل ضمن المعايير الدولية واستكمال الأعمال المتبقية من المشروع كمبنى التحكّم وطريق الخدمة ومحطة التكرير والخطوط والخزانات الرئيسية بمجرّد توفّر التمويل اللازم لذلك.

وذكّر فياض بالبيان الذي در عن وزارة الطاقة في 27 أيار المنصرم والذي تحدّث عن هذا الموضوع ووضع المواطنين في صورة المرحلة المقبلة من استكمال الأعمال في السدّ.

هذا وكانت بعض المواقع الالكترونية قد نشرت صوراً للسدّ وقد انخفضت كمية المياه فيه محاولة الايحاء مرة جديدة بأن هذا المشروع فاشل وقد تم تسويقه من قبل فريق معين قبل الانتخابات لأغراض انتخابية.