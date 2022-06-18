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أشار ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا للـtayyar.org الى أن الدعايات التي أشيعت في الاعلام الاسبوع الماضي عن رفع مصرف لبنان الدعم في المحروقات هي التي تتسبب اليوم بالطوابير التي نراها على المحطات.

ولفت أبو شقرا الى أنه لا داعي للخوف فالبنزين موجود وهناك باخرة تفرغ حمولتها، وإن بعض الشركات الكبرى تقوم بتوزيع هذه المادّة، وفي هذه المرحلة لن يكون هناك رفع دعم بحسب الاتصالات التي نجريها.

وقال:"أعتبر أن الرئيس ميقاتي أذكى من أن يقوم بهذا الامر ونحن نعوّل على حكمته ونذكر المسؤولين بما فعلته الستة سنت ضريبة على الواتساب بالبلاد".