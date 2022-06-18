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ماذا جرى في منطقة المطيلب؟

18
JUNE
2022
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صدر عن شرطة بلديّة المطيلب بيانٌ, جاء فيه, "تمكن عناصر الشرطة في البلدية، من توقيف سارق سيارة مواطن في المنطقة بعدما كان سرقها لص يحمل أوراقاً مزورة".

وأضاف ,"كان السارق استغلّ ترجّل أحد المواطنين من سيّارته، وهي من نوع جيب أودي، من دون أن يقفل أبوابها، فصعد فيها وسرقها".

وتابع, "لبّى عناصر من شرطة بلديّة المطيلب نداء استغاثة صاحب السيّارة ولاحقوا السارق حتى أقفلوا الطريق عليه وتمكّنوا من القبض عليه، تمهيداً لتسليمه الى قوى الأمن الداخلي".
وأشار البيان إلى أنه ,"تبيّن أنّه يحمل أوراقاً ثبوتيّة ورخصة سوق مزوّرة".

ومن جهتهت, وجّه رئيس بلديّة المطيلب بول شديد, التهنئة لعناصر الشرطة ووعد بمكافأتهم على الجهد الذي قاموا به واستمرارهم في تأدية واجبهم على أكمل وجه، على الرغم من الظروف الصعبة.

وأمل شديد, "أنّ يُعزّز دور شرطة البلديّات نظراً لأهميّة الدور المطلوب منها، خصوصاً مع ارتفاع معدّل السرقات نتيجة الظروف المعيشيّة".

وأكّد أنّ, "الأمن في المطيلب في سلّم أولويّات المجلس البلدي"

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