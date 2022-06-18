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نصّار تفقّد والسفير التركي الأعمال القائمة في مكتب الشبّاك الموحّد الجديد في الوزارة والتقى جمعية 100/100 Liban

18
JUNE
2022
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استقبل وزير السياحة المهندس وليد نصّار في مكتبه في الوزارة السفير التركي في لبنان علي بارش أولوسوي يرافقه "منسق تيكا فيلبنان" أورهان أيدن وعدد من طاقم السفارة الديبلوماسي، وعرضوا الإتفاقيات الثنائية التي تمّ التوقيع عليها بين البلدين.
 
وتفقّد نصّار والسفير التركي وأيدن أعمال تنفيذ مكتب "الشبّاك الموحّد" One Stop Shop الذي يتم تشييده عند المدخل الرئيسي لوزارةالسياحة من قبل منظمة "تيكا" وبتمويل منها كهبة عينية للوزارة، والذي سبق أن أعلن عنه نصّار ضمن خطّة عمله وتطبيقه للامركزية الإداريةالسياحية التي بدأها منذ استلامه مهامه في الوزارة، حيث سيفتتح رسمياً في 21 من شهر تمّوز المقبل، علماً أن هذا المشروع هو من ضمنالإتفاقيات الموقع عليها بين البلدين خلال زيارة وزير السياحة برفقة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى دولة تركيا ولقائه الرئيس التركي رجبطيب أردوغان ومسؤلين أتراك.
 
من جهة ثانية، التقى نصّار وفد جمعية 100/100 Liban برئاسة السيد سليمان معرّاوي واستمع لعرض عن أبرز إنجازات وأنشطةالجمعية، كما تمّ الإتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والجمعية الاسبوع المقبل، بهدف الشراكة والتعاون لتطوير السياحة المستدامةوتفعيلها في مختلف المناطق اللبنانية.
 
كذلك ستشكّل لجنة تنسيق بين الوزارة والجمعية، وسيعلن عن مشروعين أساسيين بينهما.
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