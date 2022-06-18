العبسي ومطارنة الملكيين الكاثوليك في روما للقاء البابا وافتتاح اعمال السينودوس العام

A + A -

وصل مطارنة الروم الملكيين الكاثوليك الى روما للمشاركة في اعمال سينودوس الكنيسة الرومية الملكية الكاثوليكية العام الذي سيفتتحه بطريرك انطاكية وسائر المشرق يوسف العبسي صباح الاثنين المقبل في دير سانتا ماريا ان كوزميدين بعد زيارة صباحية لقداسة البابا فرنسيس في حاضرة الفاتيكان .لاخذ بركته والاستماع الى توجيهاته .

ويستمر حتى الخامس والعشرين من حزيران الجاري .

ويتميز سينودوس هذه السنة بجدول اعماله المكثف حيث يبحث شؤونا كنسية ووطنية وازمة الوجود المسيحي في الشرق وموجة الهجرة اضافة الى انتخاب خمسة مطارنة للكنيسة الرومية الملكية اولا وبرمزية مكان انعقاده على اعتبار انه ينعقد للمرة الاولى منذ زمن في روما بعد ان درجت العادة على ان ينعقد في حزيران من كل عام في لبنان .