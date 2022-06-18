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استدرجوه وأطلقوا النار عليه وأردوه قتيلًا ... هذا ما حصل في حي السلم

18
JUNE
2022
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كشف ملابسات جريمة حي السلم
صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة
 
البـــــلاغ التــــالـي:
 
 
 
 في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات للحدّ من الجرائم الجنائية الهامّة، وبعد أن أقدم مجهولون بتاريخ 9-6-2022 على إطلاق النار باتجاه المواطن: م. س. (من مواليد عام ١٩٩٣) في محلّة حيّ السّلّم – الضاحية الجنوبية، الذي ما لبث أن فارق الحياة.
 
على إثر ذلك، أعطيت الأوامر إلى قطعات الشّعبة المختصّة لتكثيف الجهود الاستعلامية والميدانية وكشف هويات الفاعلين وتحديد أماكنهم وتوقيفهم بما أمكن من السرعة.
 
بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات الفوريّة التي قامت بها دوريّات الشّعبة في المنطقة االمذكورة، تمكّنت من تحديد هويّة أحد المشتبه فيهم، ويدعى:
 
- م. ج. (من مواليد عام ١٩٩٥، سوري)
 
بالتاريخ ذاته، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في حيّ السّلّم، حيث كان يقوم بتقديم واجب العزاء لذوي الضحيّة.
 
بالتحقيق معه، اعترف انه شارك في جريمة القتل، بسبب خلافات مع المجني عليه حول ترويج المخدّرات، وذلك بعد استدراج المغدور الى "موقف حي السّلّم"، بالاشتراك مع ثلاثة أشخاص آخرين، هم:
 
- ع. ف. (من مواليد عام ۲۰۰۳، لبناني)
 
- خ . ج. (من مواليد عام ٢٠٠١، لبناني)
 
- م. ن. (من مواليد ۲۰۰۰، سوري)
 
بتاریخ 11-6-2022، تم توقيف الثلاثة المذكورين.
 
بتفتيش منزل الأخير، ضبطت عناصر الشّعبة كميّة من الحبوب المخدّرة.
 
بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم لجهة مشاركتهم في تنفيذ جريمة القتل، واعترف (م. ن.) أنّه أطلق النّار باتجاه المغدور بتحريضٍ من تاجر مخدّرات، مطلوب للقضاء يدعى:
 
ع. ع. (من مواليد عام ١٩٩٠، لبناني)، وهو متوارٍ عن الأنظار.
أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، وتمّ تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحق (ع. ع.) المذكور، بناءً على إشارة القضاء المختص، ومازال العملُ مستمراً لتوقيفه.
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