الطاقة الشمسية... هل تشكّل تهديداً لمصير المولدات؟

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ظهرت موجة تركيب الألواح الضوئية لإنتاج الطاقة الشمسية المنزلية كالخيار الأكثر إقبالاً بين البدائل المتوافرة لتأمين الطاقة.

ولنظام الطاقة الشمسية عدد متفاوت من الأمبيرات يبدأ بالـ5 أمبير بكلفة تتراوح ما بين الـ 2000 دولار والـ 2500 دولار فريش، وطبعاً ترتفع التكلفة حسب عدد الأمبيرات. أما الألواح والبطاريات ونوعياتها فتتفاوت بين نظام وآخر وحسب القدرة الشرائية.

كل ذلك وليس لدى كلّ اللبنانيين القدرة على تحمّل أكلاف هذه الطاقة التي لن ينعم بها سوى الميسورين فحسب، أما أصحاب الدخل المحدود والمتوسّط ففرصتهم، إن كانت لديهم الرغبة في تركيب الألواح الضوئية، عن طريق القروض من مصرف الإسكان والتي تصل قيمتها إلى مئتي مليون ليرة مع فائدة 5% على فترة استرداد تمتد لخمس سنوات بالليرة اللبنانية. وفي ظلّ هذه التطورات هل سيتأثر قطاع المولدات الخاصة؟ وكيف؟

مصادر المولّدات المنضوية في تجمّع اصحاب المولّدات الخاصة تؤكّد لـ "المركزية" أن "الطاقة الشمسية تؤثّر سلباً على أصحاب المولّدات، تحديداً لجهة المدخول، فالمشترك الذي كانت فاتورته مثلاً 3 مليون ليرة لبنانية تدّنت إلى 500 ألف ليرة بعد أن اعتمد على الطاقة الشمسية إذ يطفئ عداد المولّد ويعتمد على الطاقة البديلة".

وتلفت إلى أن "أصحاب المولّدات لا يحققون أرباحاً وبالكاد يغطّون الكلفة، بالتالي يعرقل هذا الواقع المستجد تأمين المال الكافي لشراء المازوت وتشغيل المولّد، ما يهدّد قدرة القطاع على الاستمرار في ظلّ تراجع المدخول مقابل التسعيرة المتدنية بالليرة في حين أن المحروقات تسعّر بالدولار، أما المصروف فيبقى على حاله أو يتدنّى بشكل بسيط جدّاً".

وتختم المصادر موضحةً أن "في فصل الشتاء لا يمكن الاستغناء عن المولّدات لأن هذه الطاقة بديلة وتعمل نهاراً فقط وبحاجة إلى أشعة الشمس، أما في المساء فتعتمد على ما تخزّنه البطاريات وهو عدد محدود من الأمبيرات، فكيف يمكن تشريجها في الشتاء من دون شمس؟".