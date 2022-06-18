living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الطاقة الشمسية... هل تشكّل تهديداً لمصير المولدات؟

18
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ظهرت موجة تركيب الألواح الضوئية لإنتاج الطاقة الشمسية المنزلية كالخيار الأكثر إقبالاً بين البدائل المتوافرة لتأمين الطاقة.
 
ولنظام الطاقة الشمسية عدد متفاوت من الأمبيرات يبدأ بالـ5 أمبير بكلفة تتراوح ما بين الـ 2000 دولار والـ 2500 دولار فريش، وطبعاً ترتفع التكلفة حسب عدد الأمبيرات. أما الألواح والبطاريات ونوعياتها فتتفاوت بين نظام وآخر وحسب القدرة الشرائية.
 
كل ذلك وليس لدى كلّ اللبنانيين القدرة على تحمّل أكلاف هذه الطاقة التي لن ينعم بها سوى الميسورين فحسب، أما أصحاب الدخل المحدود والمتوسّط ففرصتهم، إن كانت لديهم الرغبة في تركيب الألواح الضوئية، عن طريق القروض من مصرف الإسكان والتي تصل قيمتها إلى مئتي مليون ليرة مع فائدة 5% على فترة استرداد تمتد لخمس سنوات بالليرة اللبنانية. وفي ظلّ هذه التطورات هل سيتأثر قطاع المولدات الخاصة؟ وكيف؟
 
مصادر المولّدات المنضوية في تجمّع اصحاب المولّدات الخاصة تؤكّد لـ "المركزية" أن "الطاقة الشمسية تؤثّر سلباً على أصحاب المولّدات، تحديداً لجهة المدخول، فالمشترك الذي كانت فاتورته مثلاً 3 مليون ليرة لبنانية تدّنت إلى 500 ألف ليرة بعد أن اعتمد على الطاقة الشمسية إذ يطفئ عداد المولّد ويعتمد على الطاقة البديلة".
 
وتلفت إلى أن "أصحاب المولّدات لا يحققون أرباحاً وبالكاد يغطّون الكلفة، بالتالي يعرقل هذا الواقع المستجد تأمين المال الكافي لشراء المازوت وتشغيل المولّد، ما يهدّد قدرة القطاع على الاستمرار في ظلّ تراجع المدخول مقابل التسعيرة المتدنية بالليرة في حين أن المحروقات تسعّر بالدولار، أما المصروف فيبقى على حاله أو يتدنّى بشكل بسيط جدّاً".
 
وتختم المصادر موضحةً أن "في فصل الشتاء لا يمكن الاستغناء عن المولّدات لأن هذه الطاقة بديلة وتعمل نهاراً فقط وبحاجة إلى أشعة الشمس، أما في المساء فتعتمد على ما تخزّنه البطاريات وهو عدد محدود من الأمبيرات، فكيف يمكن تشريجها في الشتاء من دون شمس؟".
المركزية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout