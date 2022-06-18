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تقلبات جوية ... هل تعود الأمطار؟

18
JUNE
2022
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يؤثر طقس حار اعتيادي على لبنان اليوم قبل ان تعود وتنخفض الحرارة الاحد والاثنين، من جهة أخرى بعض التقلبات الجوية متوقعة بين مساء الثلاثاء والاربعاء.
 
تفاصيل طقس اليوم السبت:
 
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و٣٠ درجة بقاعا وبين ١٥ و٣٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٧ و٢٧ درجات. 
٢- الجو: مشمس اجمالاً
٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٣٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٨٠ ٪؜
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٩ hpa
٦- الرؤية جيدة 
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة.
 
طقس اليومين المقبلين:
 
الاحد: طقس اعتيادي قليل السحب مع ضباب محلي والحرارة مستقرة وتتراوح بين ٢٠ و٢٩ درجة ساحلا، بين ١٣ و٣٠ بقاعاً وبين ١٦ و٢٥ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س.
 
الاثنين: طقس اعتيادي قليل السحب مع ضباب محلي والحرارة تنخفض وتتراوح بين ٢٠ و٢٩ درجة ساحلا، بين ١٣ و٣٠ بقاعاً وبين ١٦ و٢٥ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س.
 
الثلاثاء: طقس متقلب غائم جزئيا مع ضباب محلي واحتمال زخات مطر محلي مساء خصوصاً جنوب البلاد والحرارة تنخفض وتتراوح بين ٢٠ و٢٨ درجة ساحلا وبين ١٣ و٣٠ بقاعاً وبين ١٦ و٢٥ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠كم.
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