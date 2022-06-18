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أسرار الصحف ليوم السبت 18 حزيران 2022

18
JUNE
2022
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البناء


قال دبلوماسي أوروبي إن المدّ والجزر في التخاطب الأميركي السعودي يظهر في إعلان الرياض عن زيارة الرئيس بايدن للقاء الملك وولي العهد وردّ بايدن أنه ليس ذاهباً للقاء ولي العهد بل لحضور لقاء دولي يشارك فيه ولي العهد بعدما كان بيان سعوديّ سلبيّ تجاه إيران حمل إشارة ودّ سعودي نحو واشنطن.

قال مصدر نيابي إن السفير السعودي أبلغ المحسوبين على السفارة من النواب أنه لن يتورّط بتسمية مرشح لرئاسة الحكومة ما لم يحصل سلفا على التزام واضح من الكتل والنواب المعنيين تضمن فوز الاسم الذي يسمّيه بعدما تورّط بحسابات ومواقف انتخابيّة أساءت لصورته في بيروت والرياض.

 

الجمهورية
ـ فاجأ أحد الوزراء موفداً دولياً لدى استقباله في مستهل اللقاء بينهما بنكتة مستوحاة من أزمة مستجدة، فضحك لها الموفد ومَن معه.
ـ تنوي جهات فتح ملفات أحد النواب التغييريّين الذين شملتهم عقوبات أميركية لدعمهم حركة مصنّفة «إرهابية» من قِبل واشنطن، قبل أن يعود إلى لبنان مرشحاً بدعم من الأخيرة.
ـ قال متابع لملف القصف الإسرائيلي على سوريا إنّ ما يزيد على 60 بالمائة من الأهداف المقصودة هي غير إيرانية وغير تابعة لـ»حزب الله» بعكس ما يشيع الإعلام العبري.

 

اللواء

تتحدث تقارير عن أن الضربة الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي، أحدثت حفرة عميقة، في رسالة معادية بأكثر من اتجاه!

ترددت معلومات عن أن كتلة مسيحية كبيرة تتجه إلى موقف صارم لتيار موالٍ، من دون أن تتمثل في أية صيغة حكومية جديدة مع 8 آذار..

بات بحكم المؤكد أن رفع الدعم الكامل عن البنزين بات مسألة وقت، وكذلك الدعم عن القمح والطحين..

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