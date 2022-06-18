عناوين الصحف ليوم السبت 18 حزيران 2022

الأخبار
ـ انتهازيّو الدَّين والغاز: شفط مستقبل لبنان
ـ لندن تذعن لواشنطن: جوليان أسانج بين أيديكم
ـ لماذا تُرفض خطّة الطوارئ الكهربائية؟
ـ مولّدات الضاحية تعيد حساباتها: نعم للعدّادات
البناء
ـ بوتين: فشلت العقوبات وروسيا تنتصر والقطب الواحد سقط… والمقداد: الغرب يعرقل عودة النازحين
ـ بايدن: لست ذاهباً للقاء ولي العهد… ومواجهات جنين تجدّد مخاطر انفجار الوضع في فلسطين
ـ ميقاتي مرشح وحيد… والباقي تصويت سلبيّ… وعفيف يطلق الأربعين ربيعاً لحزب الله والمقاومة
الجمهورية
ـ واشنطن: الفرصة مؤاتية للإتفاق البحري
ـ بعد هوكشتاين.. منطقة متنازع عليها؟
ـ لجنة المؤشر كرّست زيادة الأجور والنقل
ـ فيّاض يطلب دعماً دوليا لتأمين المياه
اللواء
ـ التأليف قبل التكليف: عضّ أصابع بين ميقاتي وباسيل
ـ ترحيب سعودي وأميركي بحكم المحكمة الدولية.. والثلاثاء توقيع اتفاق استجرار الغاز المصري
ـ بوتين: عهد الأحادية الأميركية انتهى.. وروسيا دولة قوية وعصرية
ـ تصعيد إسرائيلي يسبق زيارة بايدن: 3شهداء في جنين بكمين للاحتلال
الديار
ـ مُؤشرات سلبيّة بملف الترسيم... وحزب الله يتحضر للأسوأ
ـ قوى المعارضة تعيد حساباتها... وتوجّه لتعويم حكومة تصريف الأعمال
ـ الأزمة الإقتصاديّة ــ الإجتماعيّة تستفحل مع التوجّه لـ«دولرة» السلع الأساسيّة