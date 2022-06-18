عناوين الصحف ليوم السبت 18 حزيران 2022

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الأخبار

ـ انتهازيّو الدَّين والغاز: شفط مستقبل لبنان

ـ لندن تذعن لواشنطن: جوليان أسانج بين أيديكم

ـ لماذا تُرفض خطّة الطوارئ الكهربائية؟

ـ مولّدات الضاحية تعيد حساباتها: نعم للعدّادات

البناء

ـ بوتين: فشلت العقوبات وروسيا تنتصر والقطب الواحد سقط… والمقداد: الغرب يعرقل عودة النازحين

ـ بايدن: لست ذاهباً للقاء ولي العهد… ومواجهات جنين تجدّد مخاطر انفجار الوضع في فلسطين

ـ ميقاتي مرشح وحيد… والباقي تصويت سلبيّ… وعفيف يطلق الأربعين ربيعاً لحزب الله والمقاومة

الجمهورية

ـ واشنطن: الفرصة مؤاتية للإتفاق البحري

ـ بعد هوكشتاين.. منطقة متنازع عليها؟

ـ لجنة المؤشر كرّست زيادة الأجور والنقل

ـ فيّاض يطلب دعماً دوليا لتأمين المياه

اللواء

ـ التأليف قبل التكليف: عضّ أصابع بين ميقاتي وباسيل

ـ ترحيب سعودي وأميركي بحكم المحكمة الدولية.. والثلاثاء توقيع اتفاق استجرار الغاز المصري

ـ بوتين: عهد الأحادية الأميركية انتهى.. وروسيا دولة قوية وعصرية

ـ تصعيد إسرائيلي يسبق زيارة بايدن: 3شهداء في جنين بكمين للاحتلال

الديار

ـ مُؤشرات سلبيّة بملف الترسيم... وحزب الله يتحضر للأسوأ

ـ قوى المعارضة تعيد حساباتها... وتوجّه لتعويم حكومة تصريف الأعمال

ـ الأزمة الإقتصاديّة ــ الإجتماعيّة تستفحل مع التوجّه لـ«دولرة» السلع الأساسيّة