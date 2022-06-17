living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لبنان يتأهل الى نهائيات بطولة العالم باسقاطه كوريا.. ويواجه استراليا في نصف النهائي

17
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في انجاز جديد لكرة السلة اللبنانية ، تأهل منتخب لبنان للذكور(تحت ال16 سنة) الى نهائيات بطولة العالم التي ستقام الشهر المقبل في اسبانيا بعدما تأهل الى الدور نصف النهائي من بطولة آسيا بفوزه المستحق والمثير على كوريا الجنوبية وبنتيجة(72-64) ضمن الدور ربع النهائي من بطولة آسيا الذي أقيم مساء الجمعة في صالة نادي الغرافة في العاصمة القطرية الدوحة .
وجاء الفوز اللبناني مدوياً على أحد المنتخبات المرشحة لاحراز اللقب بعد مباراة على الأعصاب خطفت انفاس متابعيها وأثلج الفوز اللبناني صدر عشاق كرة السلة في لبنان وفي عالم الاغتراب
وخاض منتخب لبنان مباراة قوية وقدّم عرضاً كبيرا طوال المباراة امام جمهور غفير جلّه من ابناء الجالية اللبنانية الذين آزروا منتخبهم الوطني طوال المباراة المثيرة التي كانت "جسر عبور" للبنان الى نهائيات بطولة العالم التي ستقام الشهر المقبل في اسبانيا وليتأهل الى المباراة نصف النهائية من كأس آسيا في انجاز كبير لكرة السلة اللبنانية على صعيد المنتخبات .وجاءت نتيجة الارباع (21-20)(39-38)(55-55)(72-64) وليحجز لبنان مكاناً في كأس العالم بعدما سبق لمنتخب الرجال ان شارك ثلاث مرات في نهائيات كأس العالم.وسيواجه لبنان نظيره الاوسترالي عند الساعة الثامنة والربع من مساء السبت في الدور نصف النهائي.
وبعد المباراة اتصل رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم حلبي برئيس البعثة اللبنانية هشام جرادي وهنأه وطلب نقل تحياته وتحيات عائلة كرة السلة اللبنانية الى افراد البعثة الذين رفعوا اسم لبنان عالياً بتأهلهم الى بطولة العالم والى الدور نصف النهائي من كأس آسيا.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout