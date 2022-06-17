لبنان يتأهل الى نهائيات بطولة العالم باسقاطه كوريا.. ويواجه استراليا في نصف النهائي

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في انجاز جديد لكرة السلة اللبنانية ، تأهل منتخب لبنان للذكور(تحت ال16 سنة) الى نهائيات بطولة العالم التي ستقام الشهر المقبل في اسبانيا بعدما تأهل الى الدور نصف النهائي من بطولة آسيا بفوزه المستحق والمثير على كوريا الجنوبية وبنتيجة(72-64) ضمن الدور ربع النهائي من بطولة آسيا الذي أقيم مساء الجمعة في صالة نادي الغرافة في العاصمة القطرية الدوحة .

وجاء الفوز اللبناني مدوياً على أحد المنتخبات المرشحة لاحراز اللقب بعد مباراة على الأعصاب خطفت انفاس متابعيها وأثلج الفوز اللبناني صدر عشاق كرة السلة في لبنان وفي عالم الاغتراب

وخاض منتخب لبنان مباراة قوية وقدّم عرضاً كبيرا طوال المباراة امام جمهور غفير جلّه من ابناء الجالية اللبنانية الذين آزروا منتخبهم الوطني طوال المباراة المثيرة التي كانت "جسر عبور" للبنان الى نهائيات بطولة العالم التي ستقام الشهر المقبل في اسبانيا وليتأهل الى المباراة نصف النهائية من كأس آسيا في انجاز كبير لكرة السلة اللبنانية على صعيد المنتخبات .وجاءت نتيجة الارباع (21-20)(39-38)(55-55)(72-64) وليحجز لبنان مكاناً في كأس العالم بعدما سبق لمنتخب الرجال ان شارك ثلاث مرات في نهائيات كأس العالم.وسيواجه لبنان نظيره الاوسترالي عند الساعة الثامنة والربع من مساء السبت في الدور نصف النهائي.

وبعد المباراة اتصل رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم حلبي برئيس البعثة اللبنانية هشام جرادي وهنأه وطلب نقل تحياته وتحيات عائلة كرة السلة اللبنانية الى افراد البعثة الذين رفعوا اسم لبنان عالياً بتأهلهم الى بطولة العالم والى الدور نصف النهائي من كأس آسيا.