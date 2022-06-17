مارون ناصيف يكشف ملف لميقاتي: موناكو مستعدة لملاحقة جرم تبييض الاموال

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غرّد الصحافي مارون ناصيف في حسابه الخاص عبر فيسبوك وقال:

"‏كما طلب القضاء السويسري مساعدة قضائية لبنانية لملاحقة ‎ رياض سلامة

تثبت هذه الوثيقة طلب القضاء في موناكو مساعدة القضاء اللبناني لملاحقة ‎ نجيب ميقاتي وشقيقه ونجله

فيا وزير العدل ورئيس مجلس القضاء ويا مدعي عام التمييز

أليس من حق الشعب اللبناني ان يعرف ماذا فعلتم بهذا الطلب؟

‏طلب المساعدة القضائية من المدعي العام في موناكو أوليفير زامفيروف تبلغته السلطات القضائية اللبنانية منذ أشهر وتحديداً منذ بداية عام ٢٠٢٢.فأين أصبح هذا الطلب؟بأي درج؟

وإلى القوى السياسية المتمسكة بتسمية ميقاتي لتشكيل الحكومة عشية الإستشارات

هل ستكلفون رئيساً ملاحقاً تشكيل الحكومة؟"