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النائب ياسين ياسين للـtayyar.org: ما قالته الزميلة نجاة عون عن الرئيس بري زلّة لسان

17
JUNE
2022
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بعد اللغط الذي أثاره تصريح النائب نجاة عون واصفة الرئيس بري بالمدرسة التي تتمنى التعلم منها، اعتبر النائب ياسين ياسين ان ما قالته عون زلة لسان وهي لا تقصد مدح الرئيس بري… "نعرف نجاة عون ونعرف توجهها".
وبعدما رشحت معلومات عن أن النواب التغييريين سيتوجهون ككتلة واحدة الى الاستاشرات النيابية في قصر بعبدا الخميس المقبل بعدما كانت مواعيدهم افرادية، أكد ياسين للـtayyar.org أنهم من الاساس موحدون، لكن وبما أنهم تكتل وليس كتلة مسجّلة تمت جدولة مواعيدهم بصورة أوتوماتيكية.
ولفت ياسين أنهم حتى الساعة كما غالبية الكتل لم يحسموا قرارهم في الاسم الذي يعتزمون أن يسمّونه رئيساً مكلّفاً، مشدّداً على معايير لا يجب تجاوزها، كفصل النيابة عن الوزارة، وتشكيل حكومة تكنوقراط.
وأشار ياسين الى أنه حتى الساعة ما من تواصل مع القوات أو الاشتراكي ولكن في حال توافقنا على المعايير التي وضعناها لرئيس الحكومة مع أي فريق سياسي آخر فما من مانع.

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