حطيط لـ tayyar.org: هذا هو جديد ملف ترسيم الحدود... للبنان بدائل!

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أكد الخبير الاتسراتيجي العميد المتقاعد أمين حطيط للـtayyar.org بأن ملف ترسيم الحدود بمرحلة دقيقة، وبعدما أبلغ لبنان الوسيط الأميركي آموس هوكستين موقفه الموحّد عبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بات ينتظر الاجابة... وصحيح بأنه لم يسلّم هوكستين وثيقة خطية بالاجابة، لكنه أوحى له بأن مهلة الانتظار هي مهلة معقولة وليس الأمر مفتوحاً الى ما شاء الله.

وقال حطيط لموقعنا:"في هذا السياق حث الرئيس عون الوسيط الأميركي متمنياً عليه الاسراع في الاجابة، موحياً بأن للبنان، بحال التلكؤ، بدائل وخيارات.

وردّاً على سؤال حول رأي حطيط بالمهلة ذكر بأنها لا تتجاوز الأسابيع الثلاثة.