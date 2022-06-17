مجلس الأوسمة في رئاسة الجمهورية إتخذ قرارات بشأن أوسمة الأسلاك العسكرية والأمنية‎‎

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عقد مجلس الأوسمة، عند الثالثة من بعد ظهر اليوم، إجتماعا في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة عميد المجلس علي حمد، حضره الأعضاء السادة: مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، العميد الركن المتقاعد ميشال أبو رزق، العميد المتقاعد علىي مكه، وامين سر المجلس ريهاج الأسمر. كما حضر الاجتماع مدير عام المراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل شديد، وذلك بدعوة من المجلس.



في مستهل الجلسة، توجه الرئيس والأعضاء من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالتهنئة لمناسبة إنجاز إستحقاق الانتخابات النيابية بنجاح.

بعد ذلك، جرى البحث في بنود جدول الأعمال، وتم إتخاذ القرارات المتعلقة بأوسمة الأسلاك العسكرية والأمنية.



كما تطرق البحث الى إمكانية اقتراح منح أوسمة لفريق العمل الوطني الذي بذل الجهود الممكنة لمكافحة جائحة كورونا، على أن يتم التنسيق في هذا الاطار مع الجهات المعنية، ولا سيما منها وزارة الصحة العامة.