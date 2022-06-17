أبي رميا شارك في الندوة التي نظمها مرصد الوظيفة العامة والُحكم الرشيد في جامعة القديس يوسف

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‏في إطار تنمية الحوكمة البيئية، شارك اليوم النائب سيمون ابي رميا في الندوة التي نظمها مرصد الوظيفة العامة والُحكم الرشيد في جامعة القديس يوسف بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحضور وزير البيئة د. ناصر ياسين والزميل غياث يزبك، رئيس لجنة البيئة النيابية وممثلة UNDP في لبنان ميلاني هاونشتاين.

‏وتم الاعلان عن التوصيات التي صدرت بعد ٦ ندوات عُقدت حول الحوكمة البيئية ونوعية الهواء واحترام الانظمة الايكولوجية وادارة النفايات الصلبة والكيميائية ومنظومة الصرف الصحي وملفات اخرى.

واكد ابي رميا كعضو لجنة البيئة النيابية ان هذه المشاركة ستترجم حتما في ‏تقارير وتوصيات على جدول اعمال اللجنة.