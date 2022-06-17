الحاج حسن بعد لقائه وزير الداخلية: نبشر البلديات بأنه وقع على مرسوم عائداتها من الصندوق البلدي المستقل

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استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه بالوزارة، سفير دولة قطر إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي، وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع العامة على الساحة الداخلية.



نواب بعلبك الهرمل

والتقى مولوي وفدا من تكتل "نواب بعلبك الهرمل" ورؤساء واتحادات بلديات المنطقة، وتم البحث في ملفات تتعلق بمنطقة بعلبك الهرمل.



وقال النائب حسين الحاج حسن بعد اللقاء: "زرنا اليوم معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي للبحث بموضوعين يتعلقان بالبلديات، بحيث نستطيع ان نبشر البلديات واتحاداتها ان مرسوم عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل للعام 2020 وقعه معالي الوزير وفي طريقه الى معالي وزير المالية وسيسلك طريقه الى دولة رئيس الحكومة وفخامة رئيس الجمهورية لكي يصدر بأسرع وقت ممكن لكي تستطيع البلديات ان تقوم بجزء من واجباتها امام الضائقة المالية والاقتصادية، وامام تدهور سعر الصرف الليرة امام الدولار من خلال عائدات هذا الصندوق التي سوف توزع على البلديات لتقوم ببعض واجباتها من خلال الاموال التي ستحول اليها".



اضاف: "اما الموضوع الثاني فهو قرار مجلس الوزراء بإعطاء مساعدة اجتماعية الى موظفي ومتعاقدي القطاع العام على شهرين وبدل نقل على مدى عام، ويشمل هذا القرار الموظفين والعمال والاجراء في البلديات، ولكون البلديات لا تستطيع ان تدفع هذه الاموال في الوقت الذي يتقاضى فيه موظفو القطاع العام هذه المستحقات. لقد اقترحنا على معالي الوزير ان يتم التوافق مع فخامة الرئيس ودولة رئيس الحكومة ووزير المالية على اعطاء سلفة مالية اجمالية للبلديات لتستطيع دفع المساعدة لان موظفي البلديات اكثر استضعافا في هذه الفترة".