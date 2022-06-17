بعد تعرضها لاطلاق نار وإصابة أحد عناصرها... شعبة المعلومات تلقي القبض على مروج خطير للمخدرات

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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة

البــــــلاغ التالــــــي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورطين بعمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معلومات لهذه الشّعبة حول قيام مجهول بترويج مواد مخدّرة في مناطق المتن.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت الشّعبة الى تحديد هويته، ويدعى:

ح. ن. (مواليد عام 1962، لبناني)

على الأثر، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه.

بتاريخ 12-6-2022، وبعد عمليات مراقبة دقيقة قامت بها دوريات شعبة المعلومات في المناطق التي ينشط فيها المروج، رصدته إحدى دورياتها على متن سيارة نوع "هيونداي Grand i10" لون اسود في محلّة النبعة، حيث عملت على نصب كمينٍ محكمٍ له وتمكّنت العناصر من توقيفه بعد أن أقدم على شهر مسدسٍ حربيٍ بوجههم وأطلق النار باتجاههم، ما أدّى إلى إصابة أحد العناصر، وقد تمّت السّيطرة عليه وتجريده من السّلاح الذي ضُبط مع ممشط وطلقتَين صالحتَين للاستعمال.

بتفتيشه والمركبة الآلية عُثر على:

- /3,9/ كلغ من مادة الكوكايين داخل /26/ علبة بلاستيكية.

- /1,9/ كلغ من مادة الباز كوكايين داخل /25/ علبة بلاستيكية.

- /36/ غ من مادتي الماريجوانا والهيرويين.

- كميّة من الحبوب المخدّرة نوع "ترامادول".

- علبة بلاستيكية فارغة تحتوي على آثار مادّة الكوكايين، مبلغ مالي وهاتف خلوي.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات لعددٍ كبيرٍ من الزبائن وأنّه ينشط في مختلف مناطق المتن على متن السّيارة التي جرى ضبطها، واعترف بإطلاق النار باتجاه الدّورية وإصابة أحد عناصرها في خلال محاولته الفرار من أمامها.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.