أسرار الصحف ليوم الجمعة 17 حزيران 2022

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اللواء



يراقب خبراء بالديبلوماسية الأميركية نتائج جولة بايدن الشرق أوسطية على مناطق الصراع في لبنان وسوريا والعراق وفلسطين.



تلقى مسؤول أكاديمي تطمينات لا تبدو قاطعة بأن مساعدات بالـ"fresh Dollar" قيد البحث إليه لدعم الكادرين التعليمي والإداري.



تمضي عمليات التلاعب بسعر الصرف، بأوقات محددة بين الافتتاح والعصر، على نحو الكتروني بالغ السرعة.

الجمهورية

عبّر أكثر من وزير حالي عن عدم رغبته في العودة إلى الحكومة العتيدة طالما أن شيئًا لم يتغير عن مرحلة ما قبل الانتخابات النيابية.

بلغ التوتر في العلاقة بين شخصيتين سياسيتين مرحلة اللاعودة في أي تفاهم أو تعاون أو تسوية.

قال نائب إنّ فريقاً أساسيًا لا يمكنه تخطي نتائج الانتخابات لا في التكليف ولا في التأليف.