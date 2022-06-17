عناوين الصحف ليوم الجمعة 17 حزيران 2022

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الأخبار

- فرنسا في لبنان: اتصالات لا مبادرات

- البنزين بالدولار قريباً

- الخطّ الجوّي بين موسكو وبيروت مقطوع: هل تجرؤ "ميدل إيست" على تولّي مهمة "إيرفلوت"؟

- العملات الرقميّة سبيلاً للدولارات الطازجة

- تسارع التحضيرات لزيارة بايدن | رام الله لواشنطن: المساعدات مقابل قمع المقاومة

- غضْبة صينية على الـ"NGOS": لا مكان عندنا لـ"أبناء الشيطان"!



اللواء

- استشارات الخميس: ضياع نيابي بين خطوط الغاز وإفلاس المعالجات

- اتجاه جنبلاطي لتسمية ميقاتي...

- بين إفلاس الدولة ورواتب الهيئات الإقتصادية

- تعادل اليورو والدولار

الجمهورية

- الكتل تتموضع تحضيراً للخميس

- رسالة وحدة ودعم في وجه الغزو

- تكليف من دون كفالة

- كيف سيقارب المجلس النيابي خطة التعافي؟

- لماذا هذه المرحلة هي الأخطر؟