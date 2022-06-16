وزير الاقتصاد يطمئن اللبنانيين... "مخزون الطحين كافي"

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علق وزير الإقتصاد أمين سلام، اليوم الخميس، على ما ينقل عن أزمة طحين، مؤكداً أن "الأزمة مفتعلة ومخزون الطحين كافي ووافي".



وفي حديث الى قناة الـ "NBN" قال سلام: "في أخر جلسة لمجلس الوزراء أخذت موافقة مجلس الوزراء بفتح إعتمادين وكل إعتماد كلفته 12 مليون دولار أميركي ونصف لشراء قمح يكفي حتى قرار مجلس النواب التي يبدأ بها تنفيذ قرار البنك الدولي, وتم الموافقة على 12 مليون ونصف دولار أميركي".



وأضاف، "تمت الموافقة على أربعة بواخر تغطي كمية 22 ألف طن قمح وإضافة الى هذة الكمية كان لدينا 10 ألاف طن".

وأردف سلام، "أن هناك تجار ومطاحن وأفران تبيع القمح المدعوم سوق سوداء بتسعيرة تفوق عشرات السعر المحدد "المدعم" علما انه يتم رفع دعاوى الى الجهات المختصة لمقاضاتهم".