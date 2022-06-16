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هبة لقوى الأمن عبارة عن كمية كبيرة من الأدوية لمعالجة الأمراض المزمنة والمستعصية

16
JUNE
2022
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 تسلّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بتاريخ 16/06/2022، في ثكنة محمد ناصر، من قبل رئيس جمعيّة "People To People Aid Corp " السيد وسيم كبّارة، كمية كبيرة من الأدوية للعلاجات المزمنة والمستعصية.

وقد تسلّم المساعدات رئيس شعبة العلاقات العامة العقيد جوزف مسلّم، والنقيب الصيدلي هدى أيوب والدكتورة هبة رحال من مكتب الأدوية واللّوازم الطبية في مصلحة الصحة.

وشكر الوفد باسم اللواء عماد عثمان السيّد كبّارة على هذه المبادرة القيّمة، والمؤسسات الأخرى الأميركية المانحة التي ساهمت في رعاية هذه الهبة التي ستساعد في معالجة عدد كبير من العناصر وذويهم وبخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة.

 

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