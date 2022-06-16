ابي رميا بعد اول جلسة للجنة الشباب والرياضة: لدينا مهمة محورية لتحفيز دور الشباب واخراجه من احباطه

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عقدت لجنة الشباب والرياضة جلستها الاولى برئاسة النائب سيمون ابي رميا وخصص الاجتماع لتحديد منهجية العمل ودورية الاجتماعات التي ستعقدها في المرحلة المقبلة. كذلك كان هناك نقاش عام في الامور التي تهم قطاعي الشباب والرياضة.

واكد ابي رميا بعد الاجتماع ان عمل لجنة الشباب والرياضة أساسي لا سيما في قطاع الشباب الذي يعيش حاليا حالا من اليأس والاحباط وقال :"لدينا مهمة محورية في هذا الموضوع، وهناك افكار من اجل تفعيل الرياضة في لبنان وليكون للجنة دور تحفيزي على هذا الصعيد".



واعلن ابي رميا انه تقرر ان تعقد اللجنة اجتماعات دورية كل يوم خميس عند العاشرة والنصف على ان يكون الاجتماع المقبل استثنائيا عند العاشرة والنصف قبل ظهر الاربعاء المقبل بحضور وزير الشباب والرياضة وذلك على اثر اعتماد وزراء الشباب والرياضة في العالم العربي بيروت عاصمة للشباب العربي لعام 2022 حيث ستناقش اللجنة مع الوزير برنامج هذه الاحتفالية ودورها في هذا الاطار.