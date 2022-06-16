living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

القاضي مشلب يعلن عدد الطعون لدورة الانتخابات النيابية لشهر أيار عام 2022

16
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 أعلن رئيس المجلس الدستوري، القاضي طنوس مشلب، أن الطعون االنتخابية لدورة االنتخابات النيابية لشهر أيار عام 2022 ،والتي وردت الى

عشر طعناً المجلس حتى الساعة الثالثة والنصف من يوم الخميس الواقع فيه 16 /6 /2022 ،ساعة انتهاء تقديم الطعون، قد بلغ عدد ها خمسة وهي
مو ّزعة على الشكل التالي:

 

جاءت الطعون النهائية ال ١٥ المقدمة على الشكل التالي:

1- بول حنا الحامض ضد النائب الياس الخوري (قوات) الفائز عن المقعد الماروني في طرابلس, تقدّم الطعن في تاريخ 21/5/2022 .

2- محمد شفيق حمود ضد النائب بلال الحشيمي الفائز عن المقعد السني في زحلة, تقدّم الطعن في تاريخ 8/6/2022.

3- جوزيفين زغيب ضد النائب فريد الخازن الفائز عن المقعد الماروني في كسروان، تقدّم الطعن في تاريخ 13/6/2022.

4- حيدر زهر الدين عيسى ضد النائب أحمد رستم الفائز عن الموقع العلوي في عكار, تقدّم الطعن في تاريخ 14/6/2022.

5- ايلي خليل شربشي ضد النائب سينتيا زرازير الفائزة عن مقعد الاقليات في بيروت الأولى، تقدّم الطعن في تاريخ 14/6/2022.

6- النائب السابق فيصل كرامي ضد كل من النواب رامي فنج، ايهاب مطر، فراس السلوم، تقدّم الطعن في تاريخ 14/6/2022.

7- امل ابو زيد (ماروني) ضد النائب الفائز عن مقعد جزين سعيد سليمان الاسمر, تقدّم الطعن في تاريخ 15/6/2022.

8- زينة كمال منذر ضد النائب فيصل الصايغ الفائز عن المقعد الدرزي في بيروت الثانية والنائب وضاح الصادق الفائز عن المقعد السني في بيروت الثانية, تقدّمت الطعن في تاريخ 15/6/2022.

9- إبراهيم عازار ضد النائبين الفائزين عن مقعد حزين الماروني شربل مسعد وسعيد الاسمر، تقدّم الطعن في تاريخ 15/6/2022.

10- مروان خير الدين الى جانب لائحة الأمل والوفاء ضد النائب فراس حمدان الفائز عن المقعد الدرزي في حاصبيا، تقدّم الطعن في تاريخ 15/6/2022.

11- جاد غصن ضد النائب رازي الحاج الفائز عن المقعد الماروني في المتن والنائب اغوب بقرادونيان الفائز عن المقعد الارمني في المتن، تقدّم الطعن في تاريخ 16/6/2022.

12 حيدر ناصر المرشح عن المقعد العلوي في طرابلس ضد ايهاب مطر الفائز بالمقعد السني في طرابلس وفراس السلوم الفائز بالمقعد العلوي في طرابلس, تقدّم الطعن في تاريخ 16/6/2022.

13- سيمون صفير ضد نعمة أفرام وفريد هيكل الخازن في كسروان جبيل عن المقعد الماروني, تقدّم الطعن في تاريخ 16/6/2022.

14- واصف الحركة ضد النائب فادي علامة عن المقد الشيعي في دائرة بعبدا, تقدّم الطعن في تاريخ 16/6/2022.

15- طانيوس محفوظ ضد النائب جميل عبود عن المقعد الأرثوذكسي في طرابلس, تقدّم الطعن في تاريخ 16/6/2022.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout