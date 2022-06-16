القاضي مشلب يعلن عدد الطعون لدورة الانتخابات النيابية لشهر أيار عام 2022

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أعلن رئيس المجلس الدستوري، القاضي طنوس مشلب، أن الطعون االنتخابية لدورة االنتخابات النيابية لشهر أيار عام 2022 ،والتي وردت الى

عشر طعناً المجلس حتى الساعة الثالثة والنصف من يوم الخميس الواقع فيه 16 /6 /2022 ،ساعة انتهاء تقديم الطعون، قد بلغ عدد ها خمسة وهي

مو ّزعة على الشكل التالي:

جاءت الطعون النهائية ال ١٥ المقدمة على الشكل التالي:

1- بول حنا الحامض ضد النائب الياس الخوري (قوات) الفائز عن المقعد الماروني في طرابلس, تقدّم الطعن في تاريخ 21/5/2022 .

2- محمد شفيق حمود ضد النائب بلال الحشيمي الفائز عن المقعد السني في زحلة, تقدّم الطعن في تاريخ 8/6/2022.

3- جوزيفين زغيب ضد النائب فريد الخازن الفائز عن المقعد الماروني في كسروان، تقدّم الطعن في تاريخ 13/6/2022.

4- حيدر زهر الدين عيسى ضد النائب أحمد رستم الفائز عن الموقع العلوي في عكار, تقدّم الطعن في تاريخ 14/6/2022.

5- ايلي خليل شربشي ضد النائب سينتيا زرازير الفائزة عن مقعد الاقليات في بيروت الأولى، تقدّم الطعن في تاريخ 14/6/2022.

6- النائب السابق فيصل كرامي ضد كل من النواب رامي فنج، ايهاب مطر، فراس السلوم، تقدّم الطعن في تاريخ 14/6/2022.

7- امل ابو زيد (ماروني) ضد النائب الفائز عن مقعد جزين سعيد سليمان الاسمر, تقدّم الطعن في تاريخ 15/6/2022.

8- زينة كمال منذر ضد النائب فيصل الصايغ الفائز عن المقعد الدرزي في بيروت الثانية والنائب وضاح الصادق الفائز عن المقعد السني في بيروت الثانية, تقدّمت الطعن في تاريخ 15/6/2022.

9- إبراهيم عازار ضد النائبين الفائزين عن مقعد حزين الماروني شربل مسعد وسعيد الاسمر، تقدّم الطعن في تاريخ 15/6/2022.

10- مروان خير الدين الى جانب لائحة الأمل والوفاء ضد النائب فراس حمدان الفائز عن المقعد الدرزي في حاصبيا، تقدّم الطعن في تاريخ 15/6/2022.

11- جاد غصن ضد النائب رازي الحاج الفائز عن المقعد الماروني في المتن والنائب اغوب بقرادونيان الفائز عن المقعد الارمني في المتن، تقدّم الطعن في تاريخ 16/6/2022.

12 حيدر ناصر المرشح عن المقعد العلوي في طرابلس ضد ايهاب مطر الفائز بالمقعد السني في طرابلس وفراس السلوم الفائز بالمقعد العلوي في طرابلس, تقدّم الطعن في تاريخ 16/6/2022.

13- سيمون صفير ضد نعمة أفرام وفريد هيكل الخازن في كسروان جبيل عن المقعد الماروني, تقدّم الطعن في تاريخ 16/6/2022.

14- واصف الحركة ضد النائب فادي علامة عن المقد الشيعي في دائرة بعبدا, تقدّم الطعن في تاريخ 16/6/2022.

15- طانيوس محفوظ ضد النائب جميل عبود عن المقعد الأرثوذكسي في طرابلس, تقدّم الطعن في تاريخ 16/6/2022.