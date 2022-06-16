ماذا جاء في "الدعوة الصادقة" للقاضية غادة عون الى زملائها وزميلاتها القضاة؟

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غردت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون عبر تويتر، بالقول: دعوة صادقة الى كل زملائي وزميلاتي.دعوة للتوحد حول مباديء اساسية لا يمكن لأي قاضي شريف ان لا يتبناها:١-إلغاء المادة ٩٥ت.قضائي والتي تستعمل كسيف مسلط على القضاة يمكن ان تطبق لاسباب محض كيدية وانتقام.٢-اعتماد مبدا المداورة بالنسبة للقضاة الحكميين في مجلس القضاء.٣و مبدأ الانتخاب.

وأضافت: "البلد ينهار الشباب يهاجر اليأس والفقر يضرب الجميع، ماذا تنتظرون بعد ايها الزملاء الأعزاء للتحرك.كلنا مع المطالب المادية لكن لنتوحد اولا من اجل انقاذ بلدنا ونحن ام الصبي.مطلوب الاتفاق على هذه المباديء والإصرار عليها وتوحيد الشعب كله حولها واعتماد الالية التي ترونها مناسبة لتحقيقها