living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نقيب الاطباء يوسف بخاش عرض مع الرئيس بري مطالب الاطباء وشؤوناً تشريعية متصلة بالقطاع الصحي

16
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفدا من المجلس الجديد لنقابة أطباء لبنان في بيروت برئاسة النقيب البروفسور يوسف بخاش وذلك في زيارة برتوكولية بعد انتخاب المجلس الجديد للنقابة كما كانت الزيارة مناسبة جرى خلالها عرض لمطالب الاطباء وشؤوناً تشريعية متصلة بالقطاع الصحي وسبل تحصينه .

وبعد اللقاء تحدث نقيب الاطباء البروفسور يوسف بخاش قائلا :
تشرفنا اليوم بزيارة دولة الرئيس نبيه بري وطرحنا معه كافة التحديات التي يواجهها اليوم القطاع الصحي في لبنان في ظل الازمات الاجتماعية والاقتصادية التي نمر بها ، كما وضعنا دولته باجواء الخطر الذي يحدق بنا جراء انهيار القطاع والذي يمكن ان يوصل الى كارثة ، كما طرحنا مع الرئيس بري كافة الاقتراحات الواجب اتخاذها فضلا عن المشاريع والخطوات التي ستقوم بإتخاذها النقابة بهدف ابقاء القطاع الصحي صامداً وبالتالي تأمين المقومات للزملاء الاطباء لمزاولة مهنتهم الانسانية ، كما استعرضنا التشريعات الموجودة في مجلس النواب والتي تحتاج الى اقرار بدءا من حصانة الطبيب وتحرير مدخراته في المصارف والعمل على اسعار الدواء بما يمكن المواطن الحصول عليه ، لمسنا من دولة الرئيس كل تجاوب مع هذه المشاريع لانه حريص جدا على القطاع الصحي وعلى الاطباء لانهم كنز لبنان .

كما عرض الرئيس بري الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية خلال استقباله عضوي اللقاء الديمقراطي النائبين أكرم شهيب ووائل ابو فاعور الذي أكتفى بالقول بحثنا مع الرئيس بري بكافة المواضيع .

وبعد الظهر عرض رئيس المجلس الاوضاع العامة والمستجدات السياسية خلال استقباله رئيس الحكومة السابق حسان دياب الذي غادر دون الادلاء بتصريح .

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout