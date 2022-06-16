عمليات سلب بقوة السلاح وإطلاق نار على الطريق البحرية حامات-شكا

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات لتتبّع عصابات السّلب بقوّة السّلاح في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف توقيف أفرادها، وبعد أن كثُرَت هذه العمليات في منطقة شكا – حامات / الطريق البحرية، والتي كان آخرها بتاريخ 5-6-2022، حيث أقدم شخصان مجهولان على متن دراجة آلية على سلب أجهزة خلوية ومبالغ مالية من عددٍ من المواطنين، مطلقين النار خلال عملية السلب لترهيب ضحاياهم قبل تواريهم عن الأنظار، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية في أماكن حصول عمليات السلب المذكورة، وبنتيجة الجهود الحثيثة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هوية أفراد العصابة، ومنهم:

ع. أ. ع. (مواليد عام 1996، لبناني)

م. م. (مواليد عام ١٩٩٩، لبناني)

ولفتت المديرية في بيان الى أنه بتاريخي 8 و 10-6-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت دوريات من الشّعبة مداهمات وكمائن في محلّة التبانة، نتج عنها توقيف المشتبه فيهما المذكورَين.

وبالتحقيق معهما، اعترفا بقيامهما، بالاشتراك مع آخرين، بتنفيذ عمليات سلب عدّة بقوّة السّلاح في شكا – الطريق البحرية، إذ كانوا يسلبون الضحايا أجهزتهم الخلوية ومبالغ مالية كانت بحوزتهم.

وتمكّنت الشّعبة من ضبط /3/ هواتف خلوية وأغراض وبطاقات شخصية مسروقة من مواطنين في شكّا.

وأعيدت المضبوطات الى أصحابها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العملُ مستمراً لتوقيف باقي المتورطين.