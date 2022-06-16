بوصعب: هوكشتاين سيذهب الى الطرف الآخر ويعود خلال اسبوع او 10 أيام

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أشار نائب رئيس مجلس النواب، الياس بو صعب، الى "أنني غير مكلف بالترسيم ولست من يفاوض على الخطوط وعملي دبلوماسي فقط، ونحن شجعنا المبعوث الأميركي الخاص للطاقة الدولية آموس هوكشتاين على القدوم إلى لبنان لأن ثمة قرار على الجانب اللبناني إتخاذه في ملف الترسيم".



ورأى بو صعب، في حديث للـ"LBC"، أننا "وصلنا الى مرحلة حساسة في موضوع ترسيم الحدود وكان هناك تقدم في النقاش وهوكشتاين زار بيروت واستمع الى الطرف اللبناني وقال إنه سيذهب الى الطرف الآخر ويعود خلال اسبوع او 10 أيام".



وأوضح أن "ما طرح من الجانب اللبناني أمام هوكشتاين زاد من قوة موقف لبنان والاخطاء تحصل وكان هناك عدم تنسيق سابقاً لكن الموضوع اختلف اليوم وعلى اللبنانيين أن يتأكدوا أن لا أحد من المسؤولين سيفرط بحقوق لبنان".

وأكد بو صعب، أن "هناك امل بالوصول الى نتيجة وخيار الحرب لا مصلحة لنا فيه وكذلك العدو الاسرائيلي، وأنا لم اكلف بموضوع الاستشارات نيابية ملزمة ولم أبدأ بالحديث عن هذا الملف".

وشدد على أنه "ليس لدي مرشح لرئاسة الحكومة بعد ولكن من سأسميه يجب أن يتمتع بمواصفات معنية أبرزها أن يكون هناك توافق عليه وأن لا يكون استفزازياً للطائفة السنية وأن يكون قادرا على التواصل مع الخارج وخاصة مع الدول العربية".

ورأى أنه "يجب علينا الخروج من التجاذبات السياسية وإتفاق الإطار سيحدد نهاية ملف الترسيم".