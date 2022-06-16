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بعد الاجواء المعتدلة موجة حارة نحو لبنان

16
JUNE
2022
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نشر الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في بوسطن تقرير حول الاحوال الجوية في لبنان والمنطقة ليومَي الخميس والجمعة 16 و 17 حزيران 2022:

بعد الطقس المتقلب والامطار المتفرقة التي شهدها لبنان خلال الايام الماضية بسبب منخفض جوي ضرب جنوب شرق تركيا، سوف يجدد المنخفض الهندي الموسمي نشاطه فوق دول الخليج والبحر الاحمر ويمدد كتلة لاهبة نحو الاردن وسوريا وتطال بعض المناطق البقاعية فيتحول الطقس الى حار وجاف بقاعاً، حار ورطب ساحلاً حتى يوم الاثنين المقبل.

اذا، طقس حار بانتظار لبنان والمنطقة ودرجات الحرارة في البقاع ستتراوح بين 35 و 38 درجة، امّا على الساحل فبين 29 و 31 درجة مع نسبة رطوبة مرتفعة.

طقس يوم الخميس غائم مع ضباب على الجبال الغربية، مشمس بقاعاً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة،
يبدأ تمدد الكتلة الحارة بعد ظهر يوم الجمعة نحو الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط فتبلغ ذروتها يومي السبت والاحد.

الحرارة على الساحل ليوم الجمعة: 29-30 نهاراً و 24 ليلاً
في البقاع: 33-35 نهاراً و 20 ليلا
على الجبال 1200 متر: 28 نهاراً و 18
على الجبال 2000 متر: 24 نهاراً و 13 ليلا
الرياح: شمالية سرعتها بين 10 و 20 كم في الساعة
الضغط الجوّي: 1010hpa
الرطوبة: 85 %ساحلاً و 55% بقاعاً

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