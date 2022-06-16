تصعيد من "موظفي الإدارة العامة" غدا

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دعت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، إلى "اعتصام يوم غد الجمعة الساعة العاشرة صباحاً أمام سراي طرابلس".

وأكّدت في بيان، أنّه "أمام ما تشهده البلاد من أزمات اقتصادية واجتماعية، وبسبب استمرار سلطة تقاسم النفوذ والمحاصصة، بسياسات الهدر وحماية الفساد وسياسة التجويع المدمّرة لقدرات الشعب اللبناني، واستهدافها للطبقات الفقيرة منه وبالأخص موظفي القطاع العام والمتقاعدين والعسكريين بصورة خاصة، بمخططاتها الكيدية وتنفيذاً لقرار رابطة موظفي الإدارة العامة بإعلان الإضراب المفتوح الشامل، وجهنا دعوة إلى اعتصام يوم غد الجمعة الساعة العاشرة صباحاً أمام سرايا طرابلس".