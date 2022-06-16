بوغدانوف استدعى السفير الإسرائيلي: مبررات العدوان على مطار دمشق الدولي غير مقنعة

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الوطن السورية: أعربت موسكو عن قلقها إزاء العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي، معتبرة بأن التبرير الذي ورد من الجانب الإسرائيلي غير مقنع.

موقف موسكو جاء على لسان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، خلال لقائه السفير الإسرائيلي في موسكو، ألكسندر بن تسفي، حيث عبر بوغدانوف عن القلق البالغ إزاء العدوان الذي تسبب بأضرار في مدرج ومعدات ومباني ملاحية وإلحاق أضرار بالحركة الجوية المدنية الدولية، مشيراً إلى أنه بسبب الأضرار تعطلت عملية إيصال الإمدادات الإنسانية التي تقوم بها خدمات الطيران التابعة للأمم المتحدة إلى ملايين السوريين.

وأضاف بيان للخارجية الروسية: إن بوغدانوف أبلغ السفير الإسرائيلي، أن موسكو تنتظر توضيحات إضافية، بما في ذلك وفي إطار الآلية الروسية – الإسرائيلية القائمة لمنع وقوع حوادث خطيرة في الاتجاه السوري، وتابع: «روسيا تنتهج باستمرار خطاً بشأن عدم جواز تحويل الأراضي السورية إلى «ساحة مواجهة مسلحة لدول ثالثة»، كما تصر على احترام وحدة الأراضي السورية وسيادتها وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

التحذير الروسي لكيان الاحتلال، جاء تزامناً مع انطلاق أعمال الاجتماع الثامن عشر حول سورية بصيغة أستانا أمس وشهدت نشاطاً لافتاً لوفد الجمهورية العربية السورية الذي أكد أن تهديدات النظام التركي بالعدوان على الأراضي السورية، تتناقض مع تفاهمات ومخرجات مسار «أستانا» وتنسف كل التفاهمات السابقة ذات الصلة.