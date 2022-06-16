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عناوين الصحف ليوم الخميس 16 حزيران 2022

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الأخبار: السعودية: الحرب على التاريخ

معركة التكليف انطلقت وميقاتي الأبرز
ترقيع إضافي للأجور: 600 ألف ليرة إضافية!

 

 

الديار: الصراع على الغاز دمّر العراق وسوريا وليبيا واليمن ... فهل ينجو لبنان؟
جنبلاط وجعجع يدرسان تسمية نواف سلام مع «التغيريين» والمستقلّين
٤ أشهر تفصل لبنان عن الإنهيار... والوزارات والمؤسسات من دون مُوظفين

 

 

 

النهار: آخر استشارات العهد: أزمة حكومية مفتوحة؟

 

 

 


الجمهورية: الإستشارات لعدم ترسيخ أغلبية

أوكرانيا غيرت الشرق الأوسط ولبنان

 

 


البناء: عون: الاستشارات الخميس… ميقاتي وريا الحسن يتعادلان بـ 53 صوتاً إذا سمّاها جنبلاط والـ 13 / البخاريّ لتعويض الفشل بتوافق على تسمية موحّدة… بعد زيارة موفدي جعجع وجنبلاط للرياض / خوكشتاين استدعى نواب الـ 13… و«التعليمة»: الأولويّة هي للحل التفاوضيّ وليست لخط بعينه /

 

 

 

اللواء: إلى البحر دُر.. تلزيم الثروة أو إفلاس الخزينة!
ترحيل مهمة الوسيط الأميركي إلى العهد المقبل.. وتسمية ميقاتي مرجحة الخميس والأزمة بالتأليف

 

 

 


نداء الوطن: زيارة بايدن "تربط رادارات" المنطقة: "قبة حديد" إقليمية؟
"الهروب إلى الأمام" من الاستشارات: باسيل يريد "رأس حربة" حكومية!

 

 

 

 

l'orient le jour: L’obligation libanaise en devise est désormais la moins chère au monde

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