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أسرار الصحف ليوم الخميس 16 حزيران 2022

16
JUNE
2022
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البناء: حفايا وكواليس

كواليس

اكدت مصادر فلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1948 اشتعال حريق كبير في مصفاة حيفا يوم أمس، ونقلت عن مصادر عبرية أن الحريق ناتج عن عمل أمنيّ تضعه المصادر الإسرائيلية في اطار الحرب السرية الدائرة مع إيران بينما رجحت مصادر أخرى ان يكون رداً على قصف مطار دمشق.

خفايا

تقول مصادر نيابية إن التنافس بدأ على رئاسة الحكومة بين ثلاثة أسماء هي الرئيس نجيب ميقاتي والوزيرتان السابقتان ليلى الصلح وريا الحسن، وأنه مقابل نيل ميقاتي أرجحية تصويت إسلامي من ضمنه نصف النواب السنة يستند ترشيح الحسن والصلح الى أرجحيّة تصويت مسيحي.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
تقدمت الجزرة على العصا في ملف ترسيم الحدود البحرية، بطعم الغاز المصري، وتشجيع الشركات على الاستثمار في البحر اللبناني الخالص!


غمز
تزايدت الدعوات لمطالبة النواب الميسورين بتحويل رواتبم إلى الدعم، بدل إنفاقها من دون الأخذ بعين الاعتبار الأزمات المتفاقمة..


لغز
لم يتطابق توجه وزير المال لجهة رفع الدولار الجمركي مع الوقائع على الأرض، فانخفضت إيرادات المالية العامة، وباتت الرواتب والتقديمات في مهب الريح!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

ينتظر أن تشكل الإستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة مفاجأة ببروز اسم جديد يمكنه أن يحصل على الأكثرية ويشكل ردة على أكثرية جلسة انتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبه وهيئة مكتب المجلس.

 

لوحظ أن أي ضابط من الجيش لم يشارك في لقاءي بعبدا والسراي مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى جانب نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ومدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم ومدير عام القصر الجمهوري أنطوان شقير، بينما كان قائد الجيش زار الرئيس بري غداة لقائه هوكشتاين.

 

ضمت كتلة «لبنان القوي» التي ستشارك في الإستشارات 18 نائباً من ضمنهم محمد يحيى، بينما ضمت كتلة «الجمهورية القوية» 19 نائباً من ضمنهم النائب كميل شمعون.

 

 

 

الجمهورية: أسرار

أحد النواب التغييريين تلقّى لوما
تلقّى أحد النواب التغييريين لوماً من بعض زملائه على زيارة قام بها الى أحد المراجع الدينية.

 


محاولات لتشكيل كتل نيابية جديدة لا تزال جارية
ما زالت المحاولات جارية لتشكيل كتل نيابية جديدة سواء سبقت الإستشارات النيابية أو تَلتها.

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